شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الحاجة ملحة لتحرك دولى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية رياض العكبري الانتهاكات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، وسط حالة من التقاعس الدولي.

واعتبر في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الثلاثاء، أن الحاجة باتت ملحة لتحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن على فرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالإذعان للقوانين والقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية وكذلك إنهاء الاحتلال والاستيطان.

وأشار إلى أن الاحتلال يتباهي بطبيعته العنصرية، ونشاهد كيف تداس القيم الإنسانية على مدار الساعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية.

وقال: "إن حكومة اليمن أدانت مزاعم إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا، وعبرت عن تضامنها التام مع مصر ورفض التصريحات الإسرائييلية بشأن محاولة إقامة وجود دائم لها في محور فيلادلفيا، ومعبر رفح".