شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو للتحسب لكافة سيناريوهات الحرب لمواجهة آثارها على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال إطلاق تقرير حرب غزة: الآثار الاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين برئاسة الامين العام المساعد السفير حسام زكي، نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، بمشاركة برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومجموعة دول غرب آسيا "الايسكوا".

ومن جانبه، قال أبو الغيط، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حسام زكي، إن شهداء غزة الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود، معتبرا ان إطلاق التقرير يعكس تعاون كبير بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، والتي يواجه أمينها العام حملة تشويه ممنهجة من قبل الاحتلال.

وشدد على ضرورة التحسب لكافة السيناريوهات التي قد تترك تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي في فلسطين، داعيا المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الاطار، خاصة فيما يتعلق بالضغط على الاحتلال لتمرير المساعدات ومنح أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.