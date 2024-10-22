شكرا لقرائتكم خبر عن 55.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية في عمان خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة لهذا الأسبوع 55.4 مليون ريال عُماني، ولمدة استحقاق 28 يوما.



وذكر البنك المركزي العماني، - وفقا لوكالة الأنباء العمانية الإثنين أن متوسط السعر المقبول بلغ 845ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 845 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 63269ر4 %، ومتوسط العائد 68683ر4 %.



وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني، أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 50ر5 %، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 00ر6 %.