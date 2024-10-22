شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يتسلم دعوة الإمارات لحضور القمة العالمية للحكومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رسالة خطية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، تتضمن الدعوة لحضور القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير المقبل.



وقام بتسليم الرسالة في قصر بيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي.