شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 829 لغما من اليمن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أنه تم انتزاع 829 لغمًا خلال الأسبوع الماضي، زرعها الحوثي بمختلف المحافظات.



وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية، الاثنين - أن إجمالي عدد الألغام المنزوعة منذ بداية (مسام) حتى الآن بلغ 466 ألفًا و711 لغمًا زرعت بعشوائية بمختلف المحافظات لقتل المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.



يذكر أن المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) مشروع إنساني يهدف لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وذلك من خلال زرع الأمان في اليمن.