شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات فى الخليل بالضفة الغربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام عن مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين في مخيم العروب شمالي الخليل بالضفة الغربية.

أفادت وسائل إعلام باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جمعية السلامة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وأشارت إلى إن هناك غارات إسرائيلية استهدفت شمالي وغربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، من قبل أن طواقم الإسعاف تنتشل جثامين 5 شهداء من عدة مناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.