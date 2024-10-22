شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وجيش الاحتلال فى عيتا الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام في لبنان بوقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي في عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وتتعرض قرية عيتا الشعب الحدودية لقصف مدفعي عنيف من قبل الاحتلال الاسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتعتزم قوات الاحتلال شن المزيد من الهجمات في لبنان ضد مؤسسة القرض الحسن المالية التي يديرها حزب الله، التي استهدفتها الليلة الماضية، وتقول إنها تستخدم ودائع العملاء لتمويل هجمات ضد إسرائيل.

كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرات بالإخلاء قبل الغارات، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.