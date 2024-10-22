شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع في سوريا هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن الدولى إحاطة عن الوضع الأمني في أوكرانيا بناء على طلب سلوفينيا والولايات المتحدة فيما يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع سنوي خاص مع رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام إضافة إلى جلسة إحاطة بشأن الوضع في هايتي.



كما يشهد المجلس بعد غد الأربعاء جلسة إحاطة عن عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، يقدمها الممثل الخاص للأمين العام لجمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس البعثة فالنتين روجوابيزا.



ويعقد المجلس إحاطة بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا..ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص لسوريا جير أو بيدرسن، ومدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لشعبة العمليات إديم ووسورنو واثنين من ممثلي المجتمع المدني إحاطة.



كما يعقد المجلس يوم الخميس المقبل مناقشة سنوية مفتوحة حول المرأة والسلام والأمن وتركز هذا العام على مشاركة المرأة في الجهود المبذولة لبناء السلام واستدامته.