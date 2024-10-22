شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن 17 غارة بجنوب لبنان.. ومقتل وإصابة 28 مواطنا بمحيط مستشفى الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مساء الاثنين أكثر من 17 غارةً على مناطق وبلدات متفرقة بضاحية بيروت بالجنوب اللبناني، فيما أسفرت الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى الحريري إلى استشهاد أربعة مواطنين لبنانيين، من بينهم طفل، وإصابة 24 آخرين بجروح، وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى.



وأوضح منسق لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية -في بيان أوردته الوكالة- أنه خلال الـ48 ساعة الماضية، تم تسجيل 235 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في الجنوب والنبطية، ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10650 اعتداءً، أسفرت عن مقتل 23 مواطنًا مدنيًا، و98 جريحاً، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى أكثر من 2467 قتيلًا، و11569 جريحًا، مشيرًا إلى أنه تم فتح 1094 مركزًا لاستقبال النازحين، منها 901 مركز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.



وأضاف أن حركة النزوح ما زالت مستمرة، حيث وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191912 نازحًا (44806 عائلة) في مراكز الإيواء، وقد تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت، لكن المقدّر أن عدد النازحين هو أعلى بكثير.



وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن "حزب الله" استهدف عددًا من مواقع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، محققًا فيها إصابات مباشرة.



وذكر "حزب الله" -في بيانات منفصلة أوردتها الوكالة- أنه تصدى لمسيّرتين إسرائيليتين، وأوقع قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع.



وقال "حزب الله" أن وحدات الدفاع الجوي تصدت بصواريخ أرض–جو لمروحيتين ‏عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة الزهراني جنوبي لبنان، ومنعتهما من تحقيق أهدافهما، وأجبرتهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.

وأضاف أن عناصر "حزب الله" شنوا هجومًا جويًا بأسراب من المسيّرات ‌‏الانقضاضية على ثكنة يفتاح، ‌‏مستهدفين أماكن تموضع ضباطها وجنودها، وحققوا فيها إصابات مباشرة.



وتابع أن عناصر الحزب استهدفوا بصلية صاروخية كبيرة مستوطنات كرمئيل وكابري، كما استهدفوا مستوطنة إييليت هشاحر شمالي فلسطين المحتلة، وثكنات كيلع يوآف في الجولان السوري المحتل، وحققوا إصابات مؤكدة.



وأشار "حزب الله" إلى أن عناصره استهدفوا بصليات صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات زرعيت وشوميرا وخلة وردة، وأصابوا أهدافها بدقة.