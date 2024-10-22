شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحث المجتمع الدولي على دفع آفاق التنمية في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت دولة الكويت المجتمع الدولي على دفع آفاق التنمية في القارة الإفريقية وشعوب الدول النامية عمومًا، تحقيقًا لآمالهم وحقوقهم المشروعة في العيش الكريم.



وقال عضو الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني - في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التنمية في إفريقيا وسبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية - إن دفع التنمية والإنماء في إفريقيا مرهون بدفع القارة نحو الاستقرار والأمن ونقل الخبرات والتكنولوجيا الأساسية لدعم دول القارة الإفريقية ومساعدتها اقتصاديًا وكذلك للتكيف مع المناخ ومتغيراته.



وتطرق الديحاني - وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- إلى التقارير التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال الفترة الماضية حول الصعوبات والعراقيل الإنمائية التي باتت تجابه الدول الإفريقية بطريقة مستمرة، ومدى ارتباط الوضع الأمني العام بهذه الحالة الإنمائية العابرة للحدود.



وأشاد الديحاني في هذا الصدد بجهود الاتحاد الإفريقي وتدشينه للخطة العملية الثانية للسنوات العشر القادمة نحو تنفيذ الأجندة الإنمائية للاتحاد لعام 2063 وما شملته من عناصر تتعلق بالسلم والأمن الإقليميين والتنميتين البشرية والعمرانية وكذلك فيما يخص العمل الإنساني.



وفي السياق، لفت الديحاني إلى تأسيس دولة الكويت الصندوق الكويتي للتنمية مطلع ستينيات القرن الماضي، ترجمةً لحرص قيادة البلاد وإيمانها بأهمية المساهمة في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية مثل المدارس والمستشفيات ومشروعات البنية التحتية.