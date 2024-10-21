شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال ببيت فوريك شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات، اليوم الاثنين، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وقالت مصادر محلية - في تصريح بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".