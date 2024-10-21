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اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال ببيت فوريك شرق نابلس

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القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات، اليوم الاثنين، بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.


وقالت مصادر محلية - في تصريح بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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