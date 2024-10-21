شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب بالتحقيق في تدمير برج مراقبة تابع لليونيفيل في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت ألمانيا اليوم الإثنين، إسرائيل فتح التحقيق في حادث تدمير جرافة إسرائيلية برج مراقبة تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في جنوب البلاد.



وقالت الناطقة باسم الخارجية الألمانية في تصريح صحفي إنه بحسب (اليونيفيل) فإن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا لموقع تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما يثير أشد القلق لدى برلين.



وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس الأحد، أن جرافة إسرائيلية دمرت "عن عمد" سور وبرج مراقبة في موقع تابع للقوات الأممية في جنوب لبنان



يشار إلى أن العديد من المسؤولين الأممين والدوليين نددوا بتكرار استهداف القوات الإسرائيلية لأعضاء ومواقع قوة "يونيفيل" خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل استمرار الأعمال القتالية بين القوات الإسرائيلية وقوات حزب الله