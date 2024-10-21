شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض عام الأونروا: إسرائيل تواصل منع إيصال المساعدات إلى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع البعثات الإنسانية المحملة بالإمدادات الضرورية من دواء وغذاء من الوصول للسكان المحاصرين في شمال قطاع غزة.



وقال لازاريني، حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الاثنين، إن المستشفيات تعرضت للقصفت وتعاني من انقطاع التيار الكهربائي، كما أن المصابين لا يجدون الرعاية اللازمة.. مضيفا أن الملاجئ المتبقية التابعة للوكالة باتت مكتظة للغاية.



وشدد المفوض الأممي على ضرورة السماح للوكالات الإنسانية، بما في ذلك الأونروا، بالوصول إلى شمال غزة، وقال إن منع إيصال المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح لتحقيق أهداف عسكرية "يعد دليلا على تدني البوصلة الأخلاقية".



وأكد أهمية إيصال المساعدات لكل من يحتاج إليها في غزة من المدنيين والأطفال والرهائن؛ منوها بأن وقفا لإطلاق النار هو البداية لوضع نهاية لهذا "الكابوس" المتواصل.