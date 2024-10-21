شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان باستهداف إسرائيلى فى حى المزة بالعاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام سورية، استشهاد مدنيين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في حي المزة بدمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح إعلامية، إنه "حوالي الساعة 05 : 17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً سيارة مدنية في حي المزة السكني بدمشق، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة في المنطقة المحيطة."

قالت وسائل إعلام سورية، إن انفجارا وقع في العاصمة السورية دمشق.