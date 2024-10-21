شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة شؤون الأسري: لا نستطيع تحديد عدد المعتقلين في سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إن عدد الأسرى لا يشمل من جرى أسرهم من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال مارس بحق الأسرى جريمة الإخفاء القسري، إذ لا تتوفر معطيات عن عدد من اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة.

وأضاف «فارس»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبراية»، أن 11 ألفًا و400 أسير معتقلون من الضفة الغربية والقدس، وبالنسبة لتقديرات عدد المعتقلين من غزة يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مُعتقل، ما يعني أن إجمالي عدد الأسرى يقترب من 15 ألف أسير، خلال عام.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست حربها الانتقامية على الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى حملة اعتقال واسعة ومستمرة.



