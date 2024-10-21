شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 10 شهداء بينهم 3 أطفال في غارتين على بعلبك والبابلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، استشهاد 10 أشخاص، من بينهم 3 أطفال، وإصابة 13 آخرين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على بلدة البابلية جنوب لبنان، وحي النبي انعام في بعلبك.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن الغارة الإسرائيلية على حي النبي أنعام في بعلبك أدت إلى استشهاد ستة أشخاص، من بينهم طفل، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح.



وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان آخر، أن الغارة الإسرائيلية أمس على بلدة البابلية بقضاء صيدا في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص، من بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح.



وأفادت الوكالة اللبنانية بأن حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة الهرمل، في وقت سابق اليوم، ارتفعت إلى أربعة شهداء سوريين، بالإضافة إلى ستة جرحى.



وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدات شبعا وكونين وياطر في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى استهداف بلدة الخيام بأربع غارات، وغارتين على بلدة مجدل زون، ومشاع بلدة المنصوري - مجدل زون في قضاء صور.