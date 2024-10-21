شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة تلفزيون "بريكس" تطلق نسخة عربية من بوابة الأخبار قبيل انعقاد قمة "قازان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية للإعلام، إطلاق نسخة عربية من بوابة الأخبار الخاصة بها قبيل انعقاد قمة البريكس السادسة عشرة فى مدينة قازان الروسية المقررة غدا الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت الشبكة التي تضم وسائل الإعلام الشريكة في دول مجموعة بريكس، أنها تخطط في المستقبل القريب لإطلاق بث تلفزيوني منفصل باللغة العربية ، لتصبح بذلك لغة عمل سادسة في تليفزيون "بريكس" إلى جانب اللغات الروسية والإنجليزية والصينية والبرتغالية والإسبانية.

وبوابة تليفزيون بريكس "العربية" مماثلة في الشكل والمضمون للنسخ الأخرى حيث تقدم الأخبار والمقالات والمقابلات الدولية، كما تشمل موضوعات مصممة للتعريف بدول البريكس، ويتم تطوير المحتوى التحريري الخاص بها بالتعاون مع شركاء الشبكة.

ومن جانبها .. أوضحت الرئيسة التنفيذية لشبكة تليفزيون بريكس الدولية للإعلام جانا تولستيكوفا أن التليفزيون يركز جهوده على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التواصل الإعلامي .. مشيرة إلى أنه منذ يناير الماضي، أبرم تليفزيون "بريكس" شراكات مع أكثر من 20 جهة إعلامية جديدة ليصل إجمالي الشركاء إلى ما يربو على 70 جهة.

وبدورها .. أعلنت كسينيا كوميساروفا رئيسة تحرير بتليفزيون "بريكس" أن طاقم التليفزيون سيتواجد في قازان لتغطية قمة البريكس، ومن المقرر أن تشمل التغطية بث أفضل الأفلام والبرامج التي يعدها الشركاء الدوليون حيث ستتاح للمشاهدين الفرصة لاستكشاف المطبخ الصيني والتقاليد الهندية وأنشطة الزراعة في البرازيل ومعرفة المزيد عن المدن الروسية الصغيرة إلى جانب الإنجازات العلمية لفنزويلا.

يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" ، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.