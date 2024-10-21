شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. قيس سعيد يؤدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم الاثنين، الرئيس التونسى قيس سعيد، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة ممتازة للمجلسيْن، التي عقدت في قصر باردو.

وشهدت الجلسة حضور رئيس الحكومة كمال المدوري وأعضاء حكومته ومفتي الجمهورية التونسية وكبير الأحبار اليهود وكبير أساففة الكنيسة الكاثولوكية.

يذكر أن سعيد فاز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 6 أكتوبر 2024، التي تنافس فيها مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.