شكرا لقرائتكم خبر عن الأغذية العالمى: 90% من سكان غزة قد يواجهون انعدام الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال برنامج الأغذية العالمي، فى تقرير جديد إن الجوع سيزيد من قسوة الشتاء على العائلات في غزة.

وأكد التقرير أن أكثر من 90% من سكان غزة قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ودعا التقرير إلى وقف القتال في غزة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وكان قد حذر مدير برنامج الغذاء العالمي التابع لـ الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، أنطوان رينارد، من نفاد الإمدادات اللازمة لتوفير الغذاء لمئات الآلاف من الناس فى شمال قطاع غزة خلال أسبوع ونصف إذا لم تسمح إسرائيل على الفور بزيادة في تسليم المساعدات.

وقال رينارد، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن إمدادات الغذاء من المقرر أن تنفد قبل المهلة التي حددها وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن إلى المسئولين الإسرائيليين بضرورة تحسين الأوضاع فى القطاع خلال موعد أقصاه 30 يوما، موضحا أن البرنامج لن يكون قادرًا على توفير وجبات ساخنة للناس في شمال غزة في غضون أسبوع ونصف ولن يكون قادرًا على توفير الخبز في غضون أسبوع واحد إذا لم تتزايد وتيرة عمليات تسليم المساعدات بشكل كبير.