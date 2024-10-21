شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إجلاء ألف امرأة وطفل من قطاع غزة لتلقى الرعاية الطبية بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان، إن هناك خطة لإجلاء ما يصل إلى 1000 امرأة وطفل من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية العاجلة في أوروبا.

وقال هانز كلوج، رئيس فرع المنظمة في أوروبا ، إن إسرائيل، التي تفرض حصاراً على غزة منذ اندلاع الحرب الأخيرة، "تعهدت بإجلاء 1000 حالة طبية إضافية خلال الأشهر المقبلة إلى الاتحاد الأوروبي"، على أن تتم هذه العمليات بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والدول الأوروبية المعنية .

وأضافت: يأتي هذا الإعلان بعد أن اتهم محققو الأمم المتحدة إسرائيل بتعمد استهداف المنشآت الصحية في غزة وقتل وتعذيب العاملين في القطاع الطبي، في تصرفات وصفت بأنها "جرائم ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق، أشار ريك بيبيركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن نحو 10 آلاف شخص بحاجة إلى إجلاء عاجل لتلقي الرعاية الطبية خارج غزة .

ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تمكنت منظمة الصحة العالمية من تسهيل إجلاء 600 حالة طبية من غزة إلى سبع دول أوروبية.

واختتم كلوج تصريحاته بالقول إن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا "الحفاظ على الحوار المستمر"، مشيراً إلى أن الاستراتيجية نفسها تُتبع في التعامل مع الوضع في أوكرانيا.

