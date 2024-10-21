شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يصل مطار رفيق الحريرى ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت على رأس وفد من الجامعة العربية ضم السفير حسام زكى، الوزير المفوض لمى قاسم، الوزير المفوض جمال رشدى.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ، أنه كان في استقباله بالمطار سفير الجامعة العربية في لبنان عبد الرحمن الصلح ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية أسامة خشاب.

ومن المقرر ان يلتقي خلال زيارته لبنان التي تستمر ساعات، رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون.