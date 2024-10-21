شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى يدين الهجمات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند الهجمات والقصف والعدوان الإسرائيلى المتواصل والمستمر على المدنيين فى قطاع غزة .. مشيرا إلى تفاقم الكابوس فى غزة التى قال إنه لا يوجد بها مكان آمن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة .. وصف وينسلاند المشاهد فى شمال قطاع غزة بـ" المروعة" فى خضم الصراع والضربات الإسرائيلية المتواصلة والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار المسؤول الأممي إلى مقتل العشرات في غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا .. موضحا أن ذلك جاء بعد أسابيع من العمليات المكثفة التي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين وانعدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السكان في الشمال.

وقال وينسلاند :"يجب أن تتوقف هذه الحرب الآن، ويجب إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ويجب أن يتوقف نزوح الفلسطينيين، ويجب حماية المدنيين أينما كانوا ، ويجب تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق"..مؤكدا أن الطريق إلى الأمام يتطلب الشجاعة والإرادة السياسية والحوار المتجدد..مضيفا :"ونحن مدينون بذلك للأسر التي تعاني في غزة وإسرائيل".