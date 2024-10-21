شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مراكز اليونيفيل والعاملين فيها، بما فى ذلك مطالبة إسرائيل بإخلاء مواقعها، معتبرة أن هذه الاعتداءات والأفعال لا تمثل مجرد استهداف للقوات الدولية وحسب، بل تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وقد ترقى إلى جريمة حرب ، كما أنها جزء من سياسة إسرائيل الرافضة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن فى الأمم المتحدة، لا سيما القرار 1701 " .

وأعربت الوزارة في بيان اليوم الاثنين،وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، عن خالص شكرها لقوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان - اليونيفيل، وتقديرها العميق للدور الذي تؤديه منذ إنشائها عام 1978، قيادةً وأفراداً من عسكريين وإداريين، في حفظ الأمن والسلم في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية في المجتمعات المحلية، مما يساعد في بناء الاستقرار في المنطقة وثبات المواطنيين في أرضهم"، كما

وجهت الشكر العميق إلى حكومات الدول الصديقة المشاركة في هذه القوات، التي لم تدخر جهداً في دعم مهمة اليونيفيل، سواء من خلال إرسال جنود وقوات حفظ سلام، أو عبر توفير الدعم اللوجستي والمادي اللازم لضمان نجاح مهمتها. إن هذه الدول تتلاقى مع لبنان في الإيمان بمبادئ الأمم المتحدة ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لدعم قوات اليونيفيل وضمان استمرارها بعملها، وعدم التعرض لها او تهديد امنها وسلامتها، وإدانة إسرائيل وإلزامها التوقف فورًا عن ممارساتها العدائية تجاهها، التزاما للمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة، والتي يجب على الدول الأعضاء التقيد بها وترسيخها بكل ما تملكه من وسائل".