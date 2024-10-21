شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا بحى الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.