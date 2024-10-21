شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، استهدف مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تؤوي مئات النازحين، وتجمعات للفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة شهداء وعدد من المصابين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، وانتشال أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى اليمن السعيد، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين، في المخيم.