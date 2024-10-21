شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلى: الكلفة اليومية للجيش بجبهة لبنان 134 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسئول اقتصادى إسرائيلى رفيع أن تحمل حرب طويلة فى الشمال والجنوب صعبٌ على الاقتصاد الإسرائيلى، لافتا إلى أن توسع الحرب فى الشمال كلف 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبرالماضى.

وأضاف أن نفقات يوم واحد من القتال فى لبنان تبلغ نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبا، مشيرا إلى أن تكاليف الذخيرة المستخدمة فى لبنان مرتفعة للغاية.

وأكد المسؤول الإسرائيلى أن توسع الحرب يقتضى زيادة الميزانية فى ظل غياب مصادر التمويل.

أظهرت بيانات حديثة مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلى خلال الربع الثانى من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتوسعها إلى لبنان.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوى فى الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، انخفاضا من مستوى نمو بنسبة 0.7% التى أعلن عنها فى الشهر السابق، و1.2% التى أعلن عنها فى أغسطس الماضي.