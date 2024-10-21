شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: نفذنا 9 عمليات ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال خلال ساعات الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حزب الله اللبنانى، اليوم أن قوات المقاومة نفذت 9 عمليات ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان خلال ساعات الليل.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى شنت غارات على بلدتى دورس وبوداى فى بعلبك، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شنت 16 غارة على مقرات جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وشهدت عدة مدن لبنانية، اليوم حركة نزوح فى بيروت وصيدا وبعلبك نتيجة القصف الإسرائيلى المكثف لمراكز لمؤسسة القرض الحسن.

يذكرأن، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، شن ضربات موسعة في لبنان الليلة، موجها تحذيرات للقريبين من مقرات حزب الله بالابتعاد.