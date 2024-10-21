شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون للقاهرة الإخبارية: مؤسسة "القرض الحسن" تخدم كل المواطنين فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مراسل القاهرة الإخبارية نقلا عن مواطنين لبنانيين، أن مؤسسة "القرض الحسن" التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلى هي مؤسسة خدمية تخدم كل المواطنين.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن قوات الاحتلال شنت 16 غارة على مقرات جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وشهدت عدة مدن لبنانية، اليوم حركة نزوح فى بيروت وصيدا وبعلبك نتيجة القصف الإسرائيلى المكثف لمراكز لمؤسسة القرض الحسن.

يذكرأن، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، شن ضربات موسعة في لبنان الليلة، موجها تحذيرات للقريبين من مقرات حزب الله بالابتعاد.