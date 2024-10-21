شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: الاحتلال يشن غارات على بلدتى دورس وبوداى فى بعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى شنت غارات على بلدتى دورس وبوداى فى بعلبك، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن قوات الاحتلال شنت 16 غارة على مقرات جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وشهدت عدة مدن لبنانية، اليوم حركة نزوح فى بيروت وصيدا وبعلبك نتيجة القصف الإسرائيلى المكثف لمراكز لمؤسسة القرض الحسن.

يذكرأن، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، شن ضربات موسعة في لبنان الليلة، موجها تحذيرات للقريبين من مقرات حزب الله بالابتعاد.