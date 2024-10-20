شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مئير بيدرمان قائدا للواء 401 خلفا للعقيد الذى قتل فى جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد الفرقة 162 قرر تعيين مئير بيدرمان قائدا للواء 401 خلفا للعقيد الذي قتل في جباليا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط كبير في اللواء 401 بمعركة شمال قطاع غزة.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، تحت بند سمح بالنشر، فإن عددا من القوات الإسرائيلية أصيب في المعارك بالقطاع.

وأفادت معلومات بأن العقيد إحسان دقسة (41 سنة)، قائد لواء المدرعات 401 في جباليا شمالي قطاع غزة، لقي حتفه في هجوم شنته الفصائل الفلسطينية، اعلى دبابة من طراز "ميركافا" غرب معسكر جباليا.