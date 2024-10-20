شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مئير بيدرمان قائدا للواء 401 خلفا للعقيد الذى قتل فى جباليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد الفرقة 162 قرر تعيين مئير بيدرمان قائدا للواء 401 خلفا للعقيد الذي قتل في جباليا.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط كبير في اللواء 401 بمعركة شمال قطاع غزة.
ووفق بيان للجيش الإسرائيلي، تحت بند سمح بالنشر، فإن عددا من القوات الإسرائيلية أصيب في المعارك بالقطاع.
وأفادت معلومات بأن العقيد إحسان دقسة (41 سنة)، قائد لواء المدرعات 401 في جباليا شمالي قطاع غزة، لقي حتفه في هجوم شنته الفصائل الفلسطينية، اعلى دبابة من طراز "ميركافا" غرب معسكر جباليا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قائد اللواء المذكور هو العقيد إحسان دقسة، مشيرة إلى أنه هو العقيد السادس الذي يسقط منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 غرب معسكر جباليا في شمال قطاع غزة.
وأكدت أنها أنها تخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقرب من منطقة الاتصالات غربي مخيم جباليا.
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