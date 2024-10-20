شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على حي التفاح شرقى غزة

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام، إن عددا من الأشخاص استشهدوا وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وتدخل غزة الأسبوع الثالث من العام الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يواصل حصار أهالي المدينة الفلسطينية برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ويستمر في تطويق العديد من المناطق بالقطاع بمزيد من القوات حيث دفع بلواء "جفعاتي" إلى الفريق 162 مدرعة والتي تحاوط جباليا، بعد أن أعلن عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في اشتباكات بمنطقة تل السلطان في رفح، والتي نُقلت جثته إلى مكان سري لتخزينها وسط تقارير تتحدث عن أن "تل أبيب" سوف تستخدم الجثة كورقة للتفاوض لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع.