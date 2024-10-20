شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل يبحث الرد على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر في إسرائيل، الأحد، اجتماعاً لبحث رد تل أبيب على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في أول أكتوبر، كما سيطلع الوزراء على الهجوم على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بطائرات مسيرة، السبت، بحسب مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" لم تذكر اسمه.

وقال المسؤول إن "الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى آخر التحديثات بشأن القتال في لبنان وغزة، ومناقشة فرص التقدم في صفقة الرهائن، بعد سفر رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، إلى القاهرة لمناقشة الأمر".