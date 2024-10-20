شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لمناقشة جرائم إسرائيل ضد شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عاجل بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لمناقشة تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، صرح بذلك السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقال زكى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت طلبا من دولة فلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفصل شمال القطاع وحصاره عسكريا عن باقى أجزاء غزة.

وأضاف الأمين المساعد أنه يجري حالياً التشاور مع اليمن الرئيس الحالى لدورة مجلس جامعة الدول العربية حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع.



