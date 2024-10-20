شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الكويت والبحرين يبحثان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقالت الخارجية الكويتية -في بيان لها اليوم /الأحد/- إن ذلك جاء على هامش انعقاد اللجنة العليا الكويتية البحرينية 11 بالكويت، حيث تم استعرض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك.