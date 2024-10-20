شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة غارات عنيفة للاحتلال على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 06:28 م

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن طائرات الاحتلال تشن سلسة غارات عنيفة على منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مراسل القناة أن هناك شهداء ومصابين فى قصف مدفعى للاحتلال استهدف مدرسة حفصة التابعة للأونروا التى تؤوى نازحين فى محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، مضيفا أن 6 شهداء ومصابين فى قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.