شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى فتح المزيد من الطرق لتقديم المساعدات لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الأمم المتحدة إلى فتح المزيد من الطرق لتقديم المساعدات إلى غزة، قائلة إنها غير قادرة على إدارة عمليتها الإنسانية بالحجم المطلوب في القطاع.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد - إنه لا يمكن إدارة عملية إنسانية بالحجم المطلوب مع وجود عدد قليل من نقاط العبور غير الموثوقة والتي يصعب الوصول إليها .



وقد وجهت الجماعات الإنسانية دعوات متكررة لزيادة عمليات تسليم الغذاء والدواء إلى القطاع، وسط مخاوف من أن إسرائيل ربما تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة شمال غزة باستخدام سلاح المجاعة .



ومنذ بدأت إسرائيل هجومها المتجدد على شمال غزة قبل إسبوعين، قالت الجمعيات الخيرية إن المساعدات الإنسانية لم تدخل المنطقة تقريبا.