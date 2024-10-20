شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى في حيفا وعكا والكريات وسط أنباء عن اختراق لمسيرة والان مع تفاصيل الخبر

دوت صفارت الإنذار في كل من حيفا وعكا والكريات في الأرضي التي تحتلها إسرائيل، وسط أنباء عن اختراق مسّيرة للأجواء الإسرائيلية.

وتطلق المقاومة في لبنان الطائرات المسيرة لاستهداف قواعد عسكرية في العمق الإسرائيلية، ردا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في جنوب لبنان، وتضامنا مع غزة.

وتدخل غزة الأسبوع الثالث من العام الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يواصل حصار أهالي المدينة الفلسطينية برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ويستمر في تطويق العديد من المناطق بالقطاع بمزيد من القوات حيث دفع بلواء "جفعاتي" إلى الفريق 162 مدرعة والتي تحاوط جباليا، بعد أن أعلن عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في اشتباكات بمنطقة تل السلطان في رفح، والتي نُقلت جثته إلى مكان سري لتخزينها وسط تقارير تتحدث عن أن "تل أبيب" سوف تستخدم الجثة كورقة للتفاوض لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع.