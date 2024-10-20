شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات العراقية: قتل 4 إرهابيين بضربة جوية بصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، قتل 4 إرهابيين بينهم ما يسمى آمر قاطع صلاح الدين بضربة جوية.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا" أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة العراقي محمد شياع السوداني، رصدت مديرية الاستخبارات العسكرية - وبعد متابعة ومراقبة فنية استمرت عدة أيام متواصلة، وبإشراف وتخطيط خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة - مجموعة إرهابية في منطقة العيث ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضافت، أنه على إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ الطيران الحربي العراقي بواسطة طائرات F-16 ضربة موجعة لهذه المجموعة وقتل (4) من الإرهابيين ، فضلاً عن تدمير أسلحة وأعتدة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات ومواد لوجستية مختلفة".