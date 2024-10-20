شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى:انتهاكات المستوطنين باقتحام الأقصى إرهاب منظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون والجماعات المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى المبارك رابع أيام "عيد العرش"، تمثل إرهابا منظما يفتح دوائر صراع جديدة ستشعل المنطقة في محاولة من حكومة الاحتلال المتطرفة لإشباع غريزتها العدوانية والدفع نحو حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وحذر المجلس في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" من التصعيد الخطير لهذه الاعتداءات والمس بالمسجد الاقصى لن تمر مرور الكرام وستدفع الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية للتحرك دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك، الذي يمثل رمزا دينيا ومقدسا للأمة الإسلامية جمعاء.

ودعا المجلس الوطني، المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وحماية القرارات الدولية التي تمنع العبث وتحمي المدينة المقدسة والتي تنذر بعواقب وخيمة، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي في مواجهة هذه الاستفزازات المستمرة.