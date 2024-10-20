شكرا لقرائتكم خبر عن البرغوثى: نتنياهو هو العائق الحقيقى أمام وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي اليوم الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو العائق الحقيقي أمام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف البرغوثي في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نسختها الإنجليزية، أن موت زعيم حركة "حماس" يحي السنوار لن يساعد أو يحسن الوضع الحالي ، حيث أنه لم يكن هو العائق أمام وقف إطلاق النار، مدللا على ذلك بأن الحركة قبلت اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا العام لكن نتنياهو هو من رفضه.

وأشار البرغوثي إلى أن حركة "حماس" كانت مستعدة لتنفيذ الاقتراح، قبل أن يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويفضل استمرار الحرب على عودة الرهائن.

وأوضح أن نتنياهو لا يريد مواصلة القتال فحسب، بل يرغب في توسيع نطاق هذه الحرب ، لتشمل لبنان ، وفي الوقت الحالي يريد أن تمتد أيضا إلى إيران وجر الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

وحول هجمات السابع من أكتوبر، قال البرغوثي إنها نتيجة لحقيقة أن إسرائيل مارست التطهير العرقي ضد الفلسطينيين منذ عام 1948.

يشار إلى أن بايدن أعلن الخطوط العريضة لخطة من ثلاث مراحل في مايو الماضي، تستمر المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع وتتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة والإفراج عن عدد من الرهائن بما في ذلك النساء والمسنين والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.