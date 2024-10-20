شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربى الإسرائيلى يواصل غاراته على بلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت قرى و بلدان بجنوب لبنان ، مما أدى لسقوط شهيد .

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الأحد، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة إستهدفت مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية، بالقرب من جسر المشاة على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية مما إدى إلى تدمير جزء منه، و سقوط شهيد من الهيئة، مشيرة إلى أن تدمير جسر المشاة أدى إلى إنقطاعه في إتجاه الزهراني وصيدا، وعملت لاحقا فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة على فتح الطريق.

وأضافت أن الطيران الحربي على أطراف بلدة ارزي، و استهدف المشروع الاخضر عند مدخل صور، و بلدة كفرا ،وعلى طريق صور-معركة، مستهدفا مبنى في مجمع تاج الدين،كما شن غارة على الطريق الذي يصل بلدتي كفرشوبا وكفرحمام في منطقة العرقوب ، ما ادى الى قطعها بالكامل ، و على بلدة يحمر الشقيف، مستهدفا منزلا وحي المغاور وكروم الزيتون في البلدة ولا إصابات، وغارة على أطراف بلدة ارزي ، و غارة استهدفت غربي حانين، ما ادى الى اشتعال النيران، و منطقة مريصع في اطراف بلدة انصار، و بلدة طيردبا.