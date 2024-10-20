شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تنشر مشاهد تفجير دبابة إسرائيلية إهداء إلى السنوار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت كتائب القسام اليوم الأحد، مشاهد من تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.





وحسب مقطع الكتائب، فإن استهدافها دبابة من نوع "ميركافا" كان يوم الجمعة الماضي.

وتضمنت المشاهد عددا من مقاتلي القسام يعدون العبوة ويكتبون عليها "بضاعتكم ردت إليكم.. كتائب القسام" قبل أن يقوم أحدهم بزرعها في إحدى المناطق المتوقع مرور الدبابة فيها.





وبعد رصد قدوم الدبابة وقبل ضغط زر التفجير، قال المنفذ "من معسكر جباليا.. نهدي هذه العملية إلى شيخنا المجاهد القائد يحيى السنوار (أبو إبراهيم) الذي ارتقى مقبلا غير مدبر.. بسم الله الله أكبر".





وأظهر هذا المشهد إصابة الدبابة الإسرائيلية بشكل مباشر وانفجارها بشكل قوي.







