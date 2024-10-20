شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: قطع الإمدادات الصحية عن 3 مستشفيات رئيسية فى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور معتصم صلاح عضو لجنة الطوارئ في الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمر في حصاره لشمال قطاع غزة لليوم الـ 16 على التوالي.

وقال الدكتور معتصم في مداخلة لقنا القاهرة الإخبارية - "إن هناك 3 مستشفيات رئيسية تقدم الخدمات الصحية بشمال غزة قطعت عن العالم الخارجي وفصلت تماما عن باقي المحافظات وللآسف تم قطع كل الإمدادات الطبية لهذه المستشفيات ، لا وقود ولا أدوية ولا مستلزمات طبية ولا أي مساعدات إنسانية من طعام أو مياه تصل الى تلك المستشفيات".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يطبق حصاره على تلك المستشفيات ويزداد شراسة في استهدافها ، حيث أن الوضع في مستشفى كمال عدوان كارثي والتي يصلها العشرات من المصابين والشهداء جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي وقصفه للمربع السكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، حيث وصل عدد الشهداء الى 27 شهيدا حتى الآن ولا يزال هناك 60 شهيدا تحت الأنقاض ، منوها بأن المستشفى غير مؤهلة للتعامل مع هذا العدد الكبير من المصابين.

وتابع أن منظومة الاسعاف والطوارئ تم استهدافها أيضا بالكامل ، فهناك استهداف مباشر لسيارات الاسعاف مما أدى الى صعوبة الوصول الى المستشفيات أو إخلاء هذه المستشفيات من الجرحي والمصابين ونقلهم إلى مستشفيات أخرى من أجل تخفيف العبء عنها.

وأوضح أننا نحاول من خلال تقديم كل ما بوسعنا من خدمات من أجل المساهمة لانقاذ الحياة بين الجرحى والمصابين في ظل الأوضاع الكارثية التي تشهدها محافظة شمال غزة والتي لا يمكن وصفها بأي شكل.