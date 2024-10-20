شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الجامعة العربية لمتابعة انتخابات كردستان العراق يجرى عدة اجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس بعثة خبراء جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية في إقليم كردستان - العراق، مالك موصلي، ، برئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد بحضور أعضاء المفوضية، بمقر المفوضية بمحافظة أربيل.

واستعرض رئيس المفوضية الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، مؤكداً على وقوف المفوضية على مسافة واحدة من جميع شركاء العملية الانتخابية، ومعرباً عن اهتمامه بتوسيع آفاق التعاون المستقبلي مع جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء شرح رئيس المفوضية آليات الاقتراع التي تعتمد بشكل كبير على الأجهزة الالكترونية.

وقد نقل موصلي تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتأكيده على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لمراقبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في جمهورية العراق ومن ضمنها انتخابات إقليم كردستان - العراق، والذي يأتي في إطار دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في الدول الأعضاء بالجامعة.

والتقت البعثة مع الدكتور أمير أرين، رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، حيث استعرض الدكتور أمير الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة في العراق في مجال تقديم المساعدات الانتخابية لدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إشرافها على مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خلال السنوات الماضية في جمهورية العراق.

وبدأت البعثة جولاتها الميدانية في عدة مناطق في أربيل وذلك لمتابعة عملية الاقتراع التي بدأت صباح اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، وستواصل عملها حتى انتهاء عمليات العد والفرز وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.