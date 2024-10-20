شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 42603 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,603، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت المصادر في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 99,795 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 84 شهيدا، و158 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن مجزرة الاحتلال بحق المواطنين في مشروع بيت لاهيا الليلة الماضية راح ضحيتها 87 شهيدا ومفقودا تحت الأنقاض وأكثر من 40 إصابة بينها حالات حرجة جدا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.