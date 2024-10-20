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الجيش الإسرائيلى يعترض صاروخين فوق حيفا وهضبة الجولان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عن اعتراضه هدفا جويا مجهولا فوق منطقة حيفا، مضيفا أنه لم يتم إطلاق أي إنذارات وفقا للتوجيهات.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه - في بيان أخر - قال الجيش "إن هدفا جويا آخر - ربما طائرة بدون طيار - عبر إلى مرتفعات الجولان من الشرق قبل أن يسقط في منطقة مفتوحة، ولم يتسبب في وقوع إصابات".

ودوت صفارات الإنذار في منطقة الجولان قبل الواقعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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