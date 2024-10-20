الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ يقدم هدية "فخمة" لنادال بعد نهاية مباراته ضد دجوكوفيتش (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى رفائيل نادال هدية خاصة من رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، وذلك عقب نهاية مباراته ضد نوفاك دجوكوفيتش لتحديد المركز الثالث في بطولة "ملوك التنس" المقامة في المملكة.

وانتهت المباراة بفوز دجوكوفيتش على نادال بمجموعتين دون رد وبواقع 6-2 و 7-6.

وبعد المباراة، قدم آل الشيخ هدية لنجم كرة التنس الإسباني نادال تكريما له، وهي عبارة عن مضرب ذهبي.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" صورة له مع نادال وهو يحمل المضرب الذهبي، وعلق قائلا: "بطل التنس رافائيل نادال أسطورة الملاعب الترابية، قدم الكثير لمحبي التنس من حول العالم، شكرا رافائيل".

وكان نادال (38 عاما) أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيعتزل لعب التنس في نهاية هذا الموسم.

ويعتبر نادال أحد أساطير التنس، وهو ثاني أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 22 لقبا خلف دجوكوفيتش (24 لقبا).

المصدر: صحيفة "اليوم السعودية