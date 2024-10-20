شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الانتخابات البرلمانية فى إقليم كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق بأصواتهم الأحد لانتخاب برلمان جديد.

وفتحت مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ) وتُغلق عند السادسة مساء (15,00 ت غ)، لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2,9 مليون ناخب تقريبا، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.