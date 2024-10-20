شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب دهسته مركبة تابعة للاحتلال فى عنبتا شرق طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد، اليوم الأحد، شاب بعد أن دهسته سيارة جيب لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، وفا، بأن الشاب كريم عماد مزيد استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها بعدما دهسه جيب لجيش الاحتلال، وهو يقود دراجته النارية على الشارع الرئيسي في البلدة.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت بلدة عنبتا من حاجز عناب شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، واعترضت سير المركبات وطاردت عددا منها، قبل أن تدهس الشاب الذي كان يقود دراجته النارية.