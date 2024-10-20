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الاحتلال الإسرائيلي يقصف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - أصيب خمسة مواطنين، الليلة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أصيب مواطنان بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة دلول جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار صوب المناطق الغربية من شمال غزة، بينما شن طيران الاحتلال غارة استهدفت غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,519 مواطن، وإصابة 99,637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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